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ВСУ обстреляли поселок Александровка в пригороде Донецка

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили 20 ракет по Александровке в пригороде Донецка
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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Александровка в пригороде Донецка. Об этом сообщили во вторник, 16 мая, в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Ред.) по направлению <…> Александровки, выпущено 20 ракет из РСЗО», — говорится в Telegram-канале представительства.

В результате украинской атаки повреждены здания Александровской поселковой администрации, частные жилые дома и хозяйственные постройки. Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.

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Также в этот день ВСУ обстреляли Горловку, расположенную в 50 км севернее Донецка. Утром боевики выпустили по городу семь снарядов калибра 152 мм. Мэр Горловки Иван Приходько рассказал, что повреждения получили здание Зайцевской поселковой администрации в Никитовском районе и частный дом на улице Фадеева.

Ранее во вторник в ДНР сообщили, что за прошедшие сутки на донецком направлении зафиксировано 53 факта ведения огня со стороны украинских националистов, было выпущено 309 единиц различных боеприпасов.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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