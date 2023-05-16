Апрельские показатели безработицы в Китае снизились до 5,2%

Общий уровень безработицы в Китае в апреле снизился до 5,2%, об этом сообщает Государственное статистическое управление КНР. Разница по сравнению с мартом составила 0,1 п.п. Среди жителей моложе 25 лет безработица составила 20,4%, передает телеканал «Известия». У основной категории граждан в возрасте от 25 до 59 лет она достигла 4,2%. Согласно подсчетам Госстата, в среднем сотрудники китайских компаний работают по 48,8 часа в неделю. А за последние два года в стране было создано 24,75 млн новых рабочих мест.

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