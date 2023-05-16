Вашингтон предупредил президента ОАЭ о вреде военного сотрудничества с РФ и КНР

Американские чиновники предупредили президента Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейха Мухаммеда бен Зейда Аль Нахайяна, что слишком тесное сотрудничество с Россией и Китаем в военной области и сфере разведки поставит под угрозу отношения с США, сообщила 16 мая газета Wall Street Journal.

По словам высокопоставленного должностного лица в Белом доме, президент ОАЭ в последнее время наладил отношения с Москвой и Пекином, что отрицательно повлияло на отношения страны с Вашингтоном.

«Американские чиновники предупредили его (шейха), что слишком тесное сотрудничество с этими странами (Россией и Китаем) в военных вопросах и вопросах разведки поставит под угрозу отношения с Америкой», — уточняется в публикации.

Как отмечается в публикации, в 2022 году ОАЭ сократили добычу нефти, вызвав рост цен на этот энергоноситель и протесты Вашингтона. Однако сейчас Нахайян приглашен в Вашингтон с государственным визитом, где, как ожидается, будет подписано соглашение двух государств о совместном выделении $100 млрд на проекты в области возобновляемой энергии.

Этот же источник добавил, что президент ОАЭ в последние месяцы чаще консультировался с американскими чиновниками по поводу РФ и КНР, а отношения с США улучшаются.

Но его коллеги из ОАЭ указывают на то, что шейх не считает близкие отношения с Вашингтоном препятствием для тесных связей с Москвой и Пекином.

ОАЭ и Саудовская Аравия увеличили закупки нефтепродуктов в России, заявили торгпреды в этих государствах в ходе Национального нефтегазового форума ранее в мае. По словам торгпреда России в Саудовской Аравии Станислава Янковца, речь идет о мазуте и дизеле.

Как пояснил чиновник, будучи крупным производителем энергоресурсов, Эр-Рияд покупает у Москвы нефтепродукты со скидкой, а свои экспортирует уже на мировые рынки.

В марте минфин США в частном порядке призвал некоторых крупнейших мировых трейдеров нефти отказаться от опасений по поводу ограничения цен на российскую нефть. В частности, ведомство провело встречи с руководителями и трейдерами компаний Trafigura и Gunvor и заверило их в расширении их роли в торговле российской нефтью и топливом без нарушения западных ограничений.

Антироссийские санкции, введенные США, начали подрывать мировое господство доллара в международной торговле нефтью, так как Россия и Индия начали заключать большинство сделок в других валютах, включая дирхамы ОАЭ и рубли.