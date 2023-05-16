Дело возбудили по факту наезда гусеничного тягача на рабочего на Алтае
В Алтайском крае возбуждено уголовное дело по факту гибели 26-летнего рабочего, которого задавил гусеничный тягач. Об этом сообщает региональное СУ СКР.
Трагедия произошла 9 мая на территории базы отдыха в одном из сел Тальменского района. По данным следствия, рабочий находился с внешней стороны кабины движущегося тягача, схватился за ветку дерева, но потерял равновесие и упал на землю.
«В результате произошедшего транспортное средство совершило наезд на мужчину, который от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении СК.
Известно, что гусеничный тягач не имел государственного регистрационного знака, пишет altapress.ru. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».
Все обстоятельства гибели человека устанавливаются. Расследование продолжается.
3 мая сообщалось, что СК проводит проверку после гибели электромонтера в Октябрьском районе Челябинской области. Мужчину ударило током.