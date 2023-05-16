Мужчина пострадал при столкновении легковых машин в Балакове
В Балакове (Саратовская область) в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадал мужчина. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
Авария произошла 15 мая на улице Ленина. Напротив дома № 127 автомобиль Honda под управлением 73-летнего мужчины столкнулся с ВАЗ-2112, за рулем которого находился 43-летний мужчина.
В результате ДТП пострадал водитель отечественной легковушки, пишет ИА «Взгляд-инфо». С различными травмами мужчину доставили в больницу.
10 мая в Балашовском районе Саратовской области столкнулись внедорожник Chevrolet Niva и «Лада Гранта». Пострадали два человека.