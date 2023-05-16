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В МВД пригрозили уголовной ответственностью читающим рэп о наркотиках

В МВД заявили, что читающим треки о наркотиках рэперам может грозить уголовная ответственность
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Michele Nucci
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МВД планирует с 2024 года проводить профилактические беседы с рэперами, читающими треки про наркотики, если мера будет бездейственна, то музыкантов привлекут к уголовной ответственности. Об этом 16 мая рассказал замглавы МВД России Игорь Зубов в ходе выступления на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

В нижней палате парламента обсуждались новые поправки в КоАП, Уголовный, а также Уголовно-процессуальный кодексы России. В ходе дискуссии решался вопрос, стоит ли вводить уголовную ответственность за пропаганду употребления наркотиков в музыке, кино и интернете. Речь шла и о личных аккаунтах в соцсетях.

«Значит, с рэперами, которые поют на тему наркотиков, придется проводить профилактические беседы на уровне административной ответственности. Если они будут продолжать, будем сажать, куда деваться», — ответил он на вопрос парламентариев.

Также новые поправки могут обязать авторов маркировать произведения, речь в которых идет о наркотиках. Для фильмов предлагается использовать бегущие строки или титры в начале, отметил Зубов.

Маркировка с предупреждением об ответственности за пропаганду запрещенных веществ будет ставиться и на старые видео.

«Мы просто будем писать на старых кадрах, что за наркотики есть ответственность. А если они новые напишут песни, то мы их предупредим», — сказал он.

Новый закон в случае принятия поправок вступит в силу в 2024 году.

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Летом 2022 года Верховный суд Татарстана оставил без изменения решение суда Набережных Челнов о привлечении к ответственности рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список физических лиц, выполняющих функции иноагента) по делу о пропаганде наркотиков.

В мае того же года Набережночелнинский городской суд оштрафовал Моргенштерна на 100 тыс. рублей за демонстрацию в музыкальных клипах татуировки с изображением растения, похожего на коноплю. 9 февраля в отношении музыканта было возбуждено административное дело по статье о пропаганде наркотиков. Повторное административное дело в отношении артиста было возбуждено 5 апреля.

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