Российские пограничники сбили два украинских дрона в Курской области
На границе в Курской области российские пограничники сбили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Украины, сообщил 16 мая глава региона Роман Старовойт.
«Сегодня в Суджанском районе пограничники сбили украинские дроны-камикадзе. Остановили их непосредственно на границе», — написал он в Telegram-канале.
Оба БПЛА при падении взорвались, подчеркнул глава региона.
«Осколки повредили только стоящий рядом экскаватор», — заявил Старовойт.
22 апреля Рыльский район Курской области попал под обстрел ВСУ. Тогда было зафиксировано более 20 прилетов, повредились сети электроснабжения.
Ранее, 15 апреля, два поселка в Курской области оказались частично обесточены из-за обстрелов ВСУ. Украинские боевики дважды атаковали приграничные территории области.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.