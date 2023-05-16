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Российские пограничники сбили два украинских дрона в Курской области

Глава Курской области Старовойт: российские пограничники сбили на границе два БПЛА Украины
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Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
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На границе в Курской области российские пограничники сбили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Украины, сообщил 16 мая глава региона Роман Старовойт.

«Сегодня в Суджанском районе пограничники сбили украинские дроны-камикадзе. Остановили их непосредственно на границе», — написал он в Telegram-канале.

Оба БПЛА при падении взорвались, подчеркнул глава региона.

«Осколки повредили только стоящий рядом экскаватор», — заявил Старовойт.

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22 апреля Рыльский район Курской области попал под обстрел ВСУ. Тогда было зафиксировано более 20 прилетов, повредились сети электроснабжения.

Ранее, 15 апреля, два поселка в Курской области оказались частично обесточены из-за обстрелов ВСУ. Украинские боевики дважды атаковали приграничные территории области.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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