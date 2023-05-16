Пилорама на площади 2,5 тыс. кв. м загорелась в Новгородской области
На площади 2,5 тыс. кв. м в деревне Боровенке Окуловского района Новгородской области 16 мая горит пилорама, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«На момент прибытия противопожарной службы области установлено, что <...> на территории пилорамы горят отходы производства. <...> Идет тушение пожара», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
В ликвидации пожара задействованы противопожарная служба области, ГУ МЧС России по Новгородской области и добровольная пожарная команда. Информация о пострадавших не поступала.
13 мая пожар вспыхнул на заводе по производству дверей «Феррони» на Поволжском шоссе, 3, в Комсомольском районе в Тольятти. Площадь возгорания достигла 20 тыс. кв. м. О локализации пожара сообщили на следующий день.
Пожару присвоили третий ранг сложности. Спасатели эвакуировали из горящего здания 15 человек. Погибших и пострадавших нет. ГУ МЧС РФ по Самарской области предварительной причиной пожара назвало нарушение технологического процесса.