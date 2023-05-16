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Водитель Mercedes сбил 11-летнюю девочку на северо-востоке Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Водитель автомобиля Mercedes сбил 11-летнюю девочку на северо-востоке Москвы, сообщила 16 мая прокуратура столицы.

ДТП произошло на Лианозовском проезде. Как следует из опубликованного ведомством видео, школьница перебегала проезжую часть дороги в неположенном месте и ее сбила иномарка.

После удара девочку отбросило на несколько метров, а легковой автомобиль остановился.

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«Прокуратура Северо-Восточного административного округа контролирует установление всех обстоятельств ДТП», — отметили в прокуратуре Москвы.

В начале мая в Москве автомобилист сбил 13-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. ДТП произошло ранее 1 мая на Первомайской улице, ребенка госпитализировали.

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