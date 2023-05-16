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В Telegram-канале Блиновской появились сообщения от ее имени

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Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
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В Telegram-канале блогера Елены Блиновской во вторник, 16 мая, появились публикации якобы от ее имени.

«Елена на связи. <...> Я к вам ненадолго. Спасибо тем, кто поддерживает меня. Я очень сильно рискую тем, что я вышла на связь. Но у меня есть что вам рассказать», — говорится в посте.

Следующим сообщением опубликована ссылка на неизвестный Telegram-канал, в котором пока нет записей.

При этом по условиям домашнего ареста блогеру запрещено пользоваться интернетом. За это ее могут отправить в СИЗО. Предположительно, ее аккаунт может быть взломан.

Сообщения в Telegram-канале появились впервые с 27 апреля — в этот день ее задержали при попытке пересечь границу с Белоруссией на арендованном автомобиле.

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По данным следствия, блогер использовала схему дробления бизнеса, чтобы занизить получаемые доходы. Таким образом, с 2019 по 2021 год она не уплатила налоги общей суммой 918 млн рублей. В качестве пособников блогера выступали ее супруг и иные неустановленные лица. Часть незаконного дохода, более 43 млн рублей, Блиновские легализовали путем совершения финансовых операций.

Суд отправил Блиновскую под домашний арест до 26 июня.

Позже ее супруг Алексей также стал фигурантом дела. Ему предъявили обвинение по статьям об уклонении от налогов, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК РФ («Пособничество уклонению от уплаты налогов») и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация денежных средств, добытых преступным путем»).

6 мая сообщалось, что на счетах Блиновской и ее супруга арестованы сотни миллионов рублей.

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