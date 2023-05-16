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В Свердловской и Тюменской областях пресекли деятельность восьми ДРГ с 2022 года

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Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ
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Деятельность восьми диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) была пресечена на территории Свердловской и Тюменской областей с 2022 года. Об этом 16 мая сообщила официальный представитель УФСБ по Свердловской области Алина Казанцева в эфире телеканала «Россия 1-Урал».

Всего были задержаны 20 человек, ведутся расследования по 13 уголовным делам. Преступники планировали совершить серию терактов и диверсий в регионах.

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Ранее, 4 мая, супружеская пара из Свердловской области была задержана по подозрению в шпионаже в интересах Украины. Им предъявили обвинение по статье «Госизмена».

До этого, 22 февраля, ФСБ предотвратила диверсию на участке Свердловской железной дороги в Югре и задержала с поличным жителя Нижневартовска. По данным следствия, задержанный намеревался совершить поджог, чтобы вывести из строя металлические шкафы, предназначенные для размещения аппаратуры систем железнодорожной автоматики и телемеханики.

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