В Свердловской и Тюменской областях пресекли деятельность восьми ДРГ с 2022 года
Деятельность восьми диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) была пресечена на территории Свердловской и Тюменской областей с 2022 года. Об этом 16 мая сообщила официальный представитель УФСБ по Свердловской области Алина Казанцева в эфире телеканала «Россия 1-Урал».
Всего были задержаны 20 человек, ведутся расследования по 13 уголовным делам. Преступники планировали совершить серию терактов и диверсий в регионах.
Ранее, 4 мая, супружеская пара из Свердловской области была задержана по подозрению в шпионаже в интересах Украины. Им предъявили обвинение по статье «Госизмена».
До этого, 22 февраля, ФСБ предотвратила диверсию на участке Свердловской железной дороги в Югре и задержала с поличным жителя Нижневартовска. По данным следствия, задержанный намеревался совершить поджог, чтобы вывести из строя металлические шкафы, предназначенные для размещения аппаратуры систем железнодорожной автоматики и телемеханики.