Более 20 человек утонули в Малави при столкновении бегемота с лодкой
Младенец погиб, 23 человека пропали без вести после того, как бегемот врезался в лодку, плывшую по реке Шир в Малави. Об этом сообщил 16 мая портал News.24.
Инцидент произошел в районе Нсандже, всего в каноэ находились 37 человек.
Местные жители смогли спасти 13 человек, было извлечено тело ребенка.
«В настоящее время проводится поисковая операция по поиску пропавших без вести», — сказали в полиции.
Шир — крупнейшая река Малави. В прошлом месяце по меньшей мере пять человек погибли в результате крушения переполненной лодки в центральном районе Малави Мчинджи.
В ноябре 2022 года семь человек погибли в результате нападения бегемота в северном регионе Камеруна. Погибшие передвигались на двух каноэ на реке Логон, а бегемот опрокинул транспортные средства.