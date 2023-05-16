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Пропавшая после свидания с мужчиной из Tinder москвичка вышла на связь

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Девушка из Москвы, пропавшая после первой встречи с мужчиной, с которым она познакомилась в сервисе Tinder, вышла на связь.

В беседе с «Известиями» во вторник, 16 мая, пропавшая по имени Кадрия рассказала, что у нее украли телефон, а выйти в интернет и социальные сети ей не удалось.

«Я не смогла выйти на связь, потому что у меня нет никаких доступов к соцсетям, я не помню свои логины и пароли», — сказала собеседница издания.

Позднее, по словам девушки, телефон найти всё же удалось.

Слухи в СМИ про итоги ее свидания с мужчиной из Tinder Кадрия назвала уткой и черным пиаром. Иных подробностей она не привела.

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13 мая девушка пришла в ресторан на Пятницкой улице со своей подругой. Она рассказала, что договорилась о встрече со своим новым знакомым. Девушки посидели в ресторане вместе какое-то время, после чего подруга ушла, а москвичка осталась ждать своего нового знакомого. В последний раз Кадрия связалась с подругой ближе к 23 часам, после этого пропала.

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