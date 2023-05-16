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СК возбудил уголовное дело после обрушения кровли здания в Челябинске

СК возбудил уголовное дело из-за обрушения перекрытия здания в Челябинске, где пострадали четверо рабочих
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Уголовное дело о нарушении правил безопасности было возбуждено из-за обрушения перекрытия производственного здания в Челябинске, где пострадали четверо рабочих. Об этом во вторник, 16 мая, сообщила пресс-служба регионального СУ СК России.

Инцидент произошел на территории Советского района. При выполнении ремонтных работ обрушились плиты перекрытия производственного здания. В результате пострадали четыре человека, все они доставлены в больницу.

На данный момент проводятся следственные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего и виновных лиц.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью»).

Об обрушении 800 кв. м крыши складского помещения возле рынка «Потребительский» в Челябинске стало известно ранее во вторник. По информации местного интернет-СМИ «Агентство чрезвычайных новостей», внутри помещения находилось более 20 рабочих, но они смогли выбраться самостоятельно.

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