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18 мая — День памяти иконы «Неупиваемая чаша»: как образ исцеляет просящих от зависимостей

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Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
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Русская православная церковь 18 мая отмечает День памяти иконы «Неупиваемая чаша» — одной из самых загадочных из православных святынь. Это изображение Пресвятой Богородицы было утеряно, тем не менее, и по сей день верующие молятся ему и обращаются за помощью к утерянному образу. Чем знаменита икона «Неупиваемая чаша» и о чем просят ее — читайте в материале «Известий».

Откуда появилась икона «Неупиваемая чаша»

Предание гласит, что образ появился в 1878 году в монастыре Богородицы города Ефремовского уезда. Тогда в храм явился крестьянин, отставной солдат, у которого в жизни началась темная полоса — у мужчины отказывали ноги, а сам он пристрастился к алкоголю. Как рассказал прихожанин, во сне ему явился монах-схимник, повелевший явиться в монастырь города Серпухов и помолиться иконе Божьей Матери «Неупиваемая чаша».

Священнослужители удивились — о таком образе в монастыре им не было известно. Тогда монахи решили проверить, не идет ли речь об иконе, висевшей в проходе из соборного храма в ризницу. И действительно, на обороте обнаружилось наименование «Неупиваемая чаша».

Крестьянин совершил молебен и после этого чудесным образом исцелился — и от пьянства, и от поразившего ноги недуга. А в старце, что явился к нему во сне, он узнал по изображениям строителя монастыря, святителя Алексия, жившего 500 лет назад.

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Чудесная весть быстро распространилась по всей округе, а затем икона прославилась и в других уездах. К ней стали съезжаться прихожане со всей страны, и образ исцелил еще многих людей от пагубных пристрастий.

Где сейчас находится икона «Неупиваемая чаша»

Однако в начале XX века чудодейственная икона была бесследно утрачена. В 1929 году Владычняя обитель, где пребывал образ, была упразднена. По имеющимся сведениям, «Неупиваемую чашу» передали в расположенный неподалеку храм Николы Белого, но и его вскоре закрыли, а святыни были сожжены на берегу реки Нары. После этого об образе больше ничего не было слышно.

Копии иконы также были утрачены, но в 1991 году российский иконописец Александр Соколов воссоздал дивный образ, и богослужения возобновились в Серпуховском Высоцком монастыре. А в 1997 году по благословению патриарха Алексия II икона «Неупиваемая Чаша» была внесена в православный церковный календарь, что явилось официальным признанием всероссийского почитания этого образа Богоматери.

О чем молятся иконе «Неупиваемая чаша»

У образа Богородицы просят об избавлении от любых зависимостей и пагубных пристрастий. Часто к «Неупиваемой чаше» приходят паломники, желающие получить исцеление от самых разных недугов: инвалидности, бесплодия, хронических заболеваний.

Кроме того, к Пресвятой Деве обращаются с молитвой о мире и гармонии в семье, о преодолении трудностей и обретении веры.

День памяти иконы «Неупиваемая чаша» 2023 — традиции, что можно и нельзя

В день памяти дивного образа, 18 мая, полагается посетить службу в церкви и прочесть акафист «Неупиваемой чаше». Из домашних дел не возбраняется уборка, работа в огороде и забота о доме.

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А вот ругаться, сквернословить и инициировать конфликты в знаменательную дату запрещено, иначе Богородица отвернется от просящего.

14 мая православная церковь почтила память пророка Иеремии. «Известия» рассказали читателям, кем был ветхозаветный мудрец и чем он известен.

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