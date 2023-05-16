Бывший замдиректора ФБР Эндрю Маккейб назвал разочаровывающими результаты доклада о выборах президента США в 2016 года. Об этом во вторник, 16 мая, он заявил в интервью телеканалу CNN.

Днем ранее спецпрокурор США Джон Дарэм опубликован доклад о результатах расследования «вмешательства» России в американские выборы. Он пришел к выводу, что разведка и правоохранительные органы США не располагали никакими фактическими доказательствами сговора бывшего президента Дональда Трампа с Россией, в том числе данными о контактах со спецслужбами РФ.

«Это разочаровывает и продолжает подпитывать ложный нарратив относительно предполагаемых неправомерных действий ФБР», — прокомментировал Маккейб.

Он отметил, что расследование ФБР о возможном вмешательстве России в выборы президента США 2016 года было основано «не на сырой и непроверенной информации».

Маккейб проработал в ФБР больше 20 лет. В марте 2018 года он был уволен после того, как внутреннее расследование ФБР обвинило его в ложных показаниях правоохранительным органам. Маккейб подозревался в утечках подробностей расследования против фонда семьи Клинтонов за несколько дней до голосования. Отмечалось, что это могло повлиять на исход выборов 2016 года, на которых Хиллари Клинтон проиграла Дональду Трампу.

При этом спецпрокурор Роберт Мюллер, который после победы Трампа два года расследовал «российское дело», не нашел доказательств «сговора» с Кремлем. Генпрокурор Уильям Барр также заявил об отсутствии какой-либо вины бывшего американского лидера.

Сам Трамп после продолжительного исследования Дарэма написал в своей социальной сети Truth Social, что в итоге ФБР пришло к выводу о том, что не следовало начинать расследование о его связях с Россией. «Другими словами, американское общество было обмануто», — указал он.

Москва со своей стороны не раз отвергала безосновательные и бездоказательные обвинения во вмешательстве в американские выборы, называя их частью внутриполитической борьбы в Соединенных Штатах.

Так, 16 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя доклад Дарэма, указал, что США уже не впервые заряжают мощное расследование, а потом приходят к выводу, что Россия ни при чем. Он подчеркнул, что это лишний раз подтверждает абсурдность обвинений в сторону России, которые звучали на разных уровнях.

Расследование ФБР под названием Crossfire Hurricane было начато 31 июля 2016 года. Сотрудники бюро на основе компромата на Трампа получили ордер на слежку за его окружением в рамках закона о негласном наблюдении в целях внешней разведки (FISA).