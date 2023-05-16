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Китай расширил список поставщиков мяса и субпродуктов из России

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Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
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Главное таможенное управление Китая впервые с 2021 года расширило список поставщиков мяса и субпродуктов из России. Об этом во вторник, 16 мая, сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

«Главное таможенное управление КНР впервые с 2021 года утвердило для поставок в Китай три предприятия по производству мяса и субпродуктов птицы, одну организацию, производящую говядину и говяжьи субпродукты, и одну компанию, осуществляющую хранение мяса и субпродуктов птицы», — говорится в сообщении.

Теперь право на экспорт в КНР есть у 51 российской компании по производству мяса и субпродуктов птицы, троих производителей говядины и говяжьих субпродуктов.

Кроме того, аттестовано 17 холодильников для хранения мясных продуктов.

Отмечается, что ведомство продолжит работать над расширением перечня российских фирм, которые хотят экспортировать свои товары в Китай.

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Ранее, 9 мая, сообщалось, что торговый оборот России и Китая с января по апрель увеличился в годовом исчислении на 41,3%, до $73,148 млрд. Из данных следует, что экспорт из КНР в РФ за указанный период увеличился на 67,2% и составил $33,68 млрд. Поставки из России в Китай за это время возросли на 24,8%, до $39,46 млрд.

В феврале президент России Владимир Путин на встрече с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии КНР Ван И предположил, что Москва достигнет товарооборота с Пекином в $200 млрд до наступления 2024 года. Глава государства отметил, что российско-китайские отношения развиваются поступательно, достигают новых рубежей.

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