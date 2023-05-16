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Убыток Inditex в 2022 году составил 4 млрд рублей

Убыток Inditex, приостановившей в 2022 году продажу одежды в РФ, составил 4 млрд рублей
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Фото: Global Look Press/Petrov Sergey
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Выручка компании «Новая мода», под управлением которой ранее находились бренды испанской Inditex (Zara, Bershka, Oysho, Stradivarius и др.) в России, за 2022 год составила 9,6 млрд рублей. Она резко сократилась с 57,2 млрд рублей в 2021 году. Это следует из данных «Спарка», с которыми ознакомились «Известия» 16 мая.

При этом одежный бизнес, который притормозил работу весной прошлого года, показал убытки от продаж в 4 млрд рублей. Для сравнения: в 2021 году компания показала прибыль от продаж в 10,1 млрд рублей.

«Безусловно, для группы Inditex такие потери, как закрытие сотен магазинов, содержание их на время приостановки, и расходы, связанные с уходом из России, значительны. И даже продажа либо передача остатков портфеля площадок арабской группе Daher не может покрыть все потери полностью», — сказал вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин «Известиям».

На стыке имен: покупатель бизнеса Zara запустит в РФ локальные бренды
Будут ли эти марки популярны у россиян

Испанская компания Inditex закрыла магазины своих брендов в РФ в марте 2022-го. Причиной была названа невозможность гарантировать бесперебойность операций в стране. 25 октября стало известно, что Inditex договорилась о продаже бизнеса в России ливанской группе компаний Daher. В середине декабря сообщалось, что Daher создаст локальные бренды специально для россиян.

В апреле в России стали открываться торговые точки новых брендов, заменившие Zara, Pull & Bear, Stradivarius, Bershka. 3 мая в управляющей компании R-mixed рассказали «Известиям», что в стране планируется запустить до конца первого полугодия 2023 года все магазины Maag, Ecru, Dub и Vilet.

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