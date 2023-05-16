Биржевая цена бензина Аи-95 в РФ обновила исторический рекорд

Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) обновила исторический рекорд, достигнутый осенью 2021 года. Об этом свидетельствуют данные по итогам торгов вторника, 16 мая.

Из данных следует, что бензин Аи-95 по территориальному индексу европейской части России подорожал на 1,72%, до 60 608 рублей за 1 т. Таким образом, цена марки превысила свой прошлый рекорд в 60 570 рублей, который был зафиксирован 27 сентября 2021 года.

Помимо этого, стоимость марки Аи-92 увеличилась на 1,91%, до 52 282 рублей.

По итогам торгов вторника подешевел только мазут на 0,67%, до 13 690 рублей.

В феврале вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что бензин в России почти вдвое дешевле, чем в среднем в Европе, благодаря демпферу. Он также отметил, что внутренний рынок нефтепродуктов в течение всего 2022 года надежно обеспечивался топливом.