Названы районы Петербурга с самой забитой канализацией

Самое большое число засоров канализации (60% от общего числа) на майских праздниках наблюдалось в Выборгском районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба городского «Водоканала».

Второе и третье места по попаданию в систему канализации нерастворимого мусора заняли Калининский и Невский (по 56%) районы. В прошлом году за аналогичный период в тройке лидеров были Петродворцовый, Василеостровский и Центральный районы, отмечает телеканал «78».

В «Водоканале» пояснили, что треть засоров в городских сетях была вызвана попаданием посторонних предметов, что на 7 п.п. меньше, чем за аналогичный период годом ранее.

Самый высокий уровень культуры пользования канализацией на майских праздниках продемонстрировали жители Кировского, Колпинского, Кронштадтского, Курортного и Петродворцового районов. Там вообще не возникло ни одного засора из-за сброса средств гигиены и бытового мусора.