«Сбер» и МГТУ имени Баумана договорились о развитии инженерного образования в РФ
«Сбер» и Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана договорились о совместной работе, направленной на развитие российской научно-инженерной школы. Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали президент Сбербанка Герман Греф и ректор МГТУ Михаил Гордин.
«Предполагается совместная работа по проведению фундаментальных и прикладных научных исследований в области мехатроники, робототехники, программной инженерии. Отдельным направлением сотрудничества могут стать совместные разработки, направленные на достижение целей устойчивого развития (ESG)», — отметили в пресс-службе Сбербанка.
Также планируется развитие цифровой и материально-технической инфраструктуры, включая технологическую и методологическую поддержку цифровых продуктов МГТУ, создание новых образовательных технологий и инновационных цифровых моделей образования. Кроме того, стороны будут работать над разработкой информационно-событийных площадок по профориентации и вовлечению обучающихся в передовые направления развития бизнеса, науки и техники.
«Сбер» и МГТУ также намерены совершенствовать условия для подготовки высококвалифицированных инженерных кадров, которые помогут укрепить технологический суверенитет страны.
По словам Грефа, Бауманский университет, ведущий технический ВУЗ страны, является давним партнером «Сбера» по многим направлениям сотрудничества. «В ближайшее время мы расширим число совместных проектов, усилим работу в сфере научных исследований, а наши инновационные разработки и цифровые технологии перейдут на новый этап развития», — подчеркнул президент банка.
Гордин добавил, что МГТУ и «Сберу» предстоит «решить амбициозные задачи по обеспечению технологического суверенитета и инженерного превосходства в сфере создания суперкомпьютерных систем, облачных вычислений и искусственного интеллекта». «Наша совместная деятельность позволит внести значимый вклад в развитие общества и улучшить качество жизни людей», — заключил ректор.