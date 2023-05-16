Двух пешеходов сбили на переходе на юго-западе Москвы
Автомобиль сбил двух человек на пешеходном переходе на Мичуринском проспекте в Москве. Об этом пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщила во вторник, 16 мая.
ДТП произошло на Мичуринском проспекте в районе дома 19, корпуса 3. «На месте работают оперативные службы города», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».
Информация о пострадавших и обстоятельства произошедшего уточняются. Движение в районе происшествия не затруднено.
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