В ЕС сообщили о необычном росте товаропотока в соседние с РФ страны

Евросоюз (ЕС) отмечает необычный рост потоков товаров, подпадающих под антироссийские санкции, в соседние с РФ страны, в том числе в государства — члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявил исполнительный вице-президент Европейской комиссии (ЕК) по торговле и экономике Валдис Домбровскис.

«Недавно страны ЕС начали рассматривать первые досье о нарушении ограничительных мер, принятых в 2022 году. Это касается не только стран ЕС, но также третьих стран, где был замечен необычный рост товарных потоков, включающих подсанкционные товары», — сказал Домбровскис на пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания министров финансов ЕС 16 мая.

По его словам, это также включает экспорт из Евросоюза в соседние с РФ страны, а также в другие страны, которые не присоединились к европейским санкциям. Вице-президент отметил, что Еврокомиссия попросила соответствующие страны объяснить аномальные потоки и принять эффективные меры для прекращения.

Наряду с этим он подчеркнул, что обход санкций ослабляет их эффективность и наносит урон внутреннему рынку ЕС, создавая несправедливую конкуренцию.

Накануне глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз избежал рецессии и не планирует снижать экономическое давление на Россию. Она также указала, что ЕС продолжит оказывать санкционное давление на РФ, в том числе с помощью запрета на транзит европейских товаров в РФ через третьи страны.

Сейчас в отношении России Евросоюзом введено 10 пакетов санкций. Последний был принят 25 февраля. Тогда в черный список было включено 121 физическое и юридическое лицо, также введены новые ограничения на импорт и экспорт.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.