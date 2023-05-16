Реклама
Прямой эфир
Экономика
ЦБ заявил об отсутствии поводов для сомнений в устойчивости бюджета в 2023 году
Мир
МИД РФ сообщил о продлении зерновой сделки до 17 июля
Мир
Великобритания отправила Украине обещанные AS-90, БТР и бронемашины
Общество
Захару Прилепину проведут еще одну операцию
Общество
Суд взыскал более 300 тыс. рублей с блогера Эдварда Била
Мир
Порошенко заявил о контрнаступлении Украины «со дня на день»
Мир
Лукашенко напомнил о готовности РФ к мирным переговорам с Киевом год назад
Мир
Эстония отменила запрет продлевать ВНЖ студентам, врачам и ученым из России
Общество
Возбуждено уголовное дело после падения легкомоторного самолета в Коми
Мир
Сторонники партии «Шор» собрались на пикет с требованием освободить вице-председателя
Мир
Reuters узнало о намерении НАТО подготовить план на случай конфликта с Россией
Общество
Вулканолог предупредил об угрозе повторения пеплопада на Камчатке
Авто
В РФ зафиксировали растущий спрос на отечественные и китайские электрокары
Сюжет:

В ЕС сообщили о необычном росте товаропотока в соседние с РФ страны

0
Фото: РИА Новости/Антон Денисов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Евросоюз (ЕС) отмечает необычный рост потоков товаров, подпадающих под антироссийские санкции, в соседние с РФ страны, в том числе в государства — члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявил исполнительный вице-президент Европейской комиссии (ЕК) по торговле и экономике Валдис Домбровскис.

«Недавно страны ЕС начали рассматривать первые досье о нарушении ограничительных мер, принятых в 2022 году. Это касается не только стран ЕС, но также третьих стран, где был замечен необычный рост товарных потоков, включающих подсанкционные товары», — сказал Домбровскис на пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания министров финансов ЕС 16 мая.

По его словам, это также включает экспорт из Евросоюза в соседние с РФ страны, а также в другие страны, которые не присоединились к европейским санкциям. Вице-президент отметил, что Еврокомиссия попросила соответствующие страны объяснить аномальные потоки и принять эффективные меры для прекращения.

Наряду с этим он подчеркнул, что обход санкций ослабляет их эффективность и наносит урон внутреннему рынку ЕС, создавая несправедливую конкуренцию.

Санкционное волнение: почему Брюссель взялся за проработку вторичных мер
И к чему приведут рестрикции ЕС против третьих стран

Накануне глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз избежал рецессии и не планирует снижать экономическое давление на Россию. Она также указала, что ЕС продолжит оказывать санкционное давление на РФ, в том числе с помощью запрета на транзит европейских товаров в РФ через третьи страны.

Сейчас в отношении России Евросоюзом введено 10 пакетов санкций. Последний был принят 25 февраля. Тогда в черный список было включено 121 физическое и юридическое лицо, также введены новые ограничения на импорт и экспорт.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023