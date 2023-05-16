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Власти рассказали о ходе строительства моста через Оку в деревне Тайное

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Строительство моста через Оку в деревне Тайное Орловской области ведется с опережением графика, информирует пресс-служба регионального правительства.

«В настоящее время подрядчик осуществляет бурение и заливку опор на левом берегу реки, монтаж технологического моста, разработку грунта на подходах к мосту, перенос коммуникаций», — приводит сообщение InfoOrel.ru.

Длина сооружения составит 141 м, ширина — 11 м, ширина проезжей части — 6 м. Общая сумма средств, выделенных на строительство из бюджета на 2023–2024 годы, составляет более 300 млн рублей.

Возведение моста должны завершить в июне 2024 года. Он обеспечит транспортную доступность и связь между деревнями Касьяновка и Тайное Орловского муниципального округа.

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