Власти рассказали о ходе строительства моста через Оку в деревне Тайное
Строительство моста через Оку в деревне Тайное Орловской области ведется с опережением графика, информирует пресс-служба регионального правительства.
«В настоящее время подрядчик осуществляет бурение и заливку опор на левом берегу реки, монтаж технологического моста, разработку грунта на подходах к мосту, перенос коммуникаций», — приводит сообщение InfoOrel.ru.
Длина сооружения составит 141 м, ширина — 11 м, ширина проезжей части — 6 м. Общая сумма средств, выделенных на строительство из бюджета на 2023–2024 годы, составляет более 300 млн рублей.
Возведение моста должны завершить в июне 2024 года. Он обеспечит транспортную доступность и связь между деревнями Касьяновка и Тайное Орловского муниципального округа.