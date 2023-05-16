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В Запорожье предотвратили покушения на сотрудников администрации региона

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Фото: скриншот видео
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В Запорожье задержали трех человек, готовивших покушения на сотрудников правоохранительных органов и администрации региона. Об этом 16 мая сообщил портал «МВД Медиа».

Среди задержанных были двое граждан РФ и гражданин Украины. Они были причастны к теракту, совершенному в апреле 2023 года, в результате которого погиб замначальника управления внутренних дел по Мелитополю ГУМВД по Запорожской области.

По предварительным данным, подозреваемые готовились к покушениям и на других сотрудников правоохранительных органов, а также представителей администрации Запорожской области.

Отмечается, что противоправная деятельность координировалась сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ), они же предоставляли взрывчатые вещества.

В отношении задержанных были возбуждены уголовные дела по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). На данный момент работа с фигурантами дела продолжается, устанавливаются все факты их преступной деятельности.

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О задержании подозреваемых в причастности к убийству заместителя начальника УМВД России по Мелитополю и Мелитопольскому району также сообщалось 2 мая. В оборудованных схронах диверсантов обнаружены компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, оружие, бронежилеты и форма Вооруженных сил Украины.

27 апреля в Мелитополе возле подъезда многоквартирного жилого дома на улице Кирова сработало самодельное взрывное устройство. Замначальника управления внутренних дел по Мелитополю ГУМВД по Запорожской области погиб на месте, еще один сотрудник полиции пострадал.

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