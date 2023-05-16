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В МЧС сообщили о ликвидации пожара на юго-востоке Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Открытое горение в ангаре в промзоне на юго-востоке Москвы ликвидировано, сообщили в МЧС во вторник, 16 мая.

«В 16:22 открытое горение ликвидировано», — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

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Пожар произошел ранее в этот день в одноэтажном ангаре на улице Южнопортовой в районе Печатники. Площадь возгорания составляла 1800 кв. м.

К тушению пожара был привлечен вертолет Ка-32, а также задействовано 109 человек и 32 единицы техники. Сведений о пострадавших не поступало.

Накануне сообщалось о пожаре возле магазина «Перекресток» на бульваре Адмирала Ушакова в Южном Бутово. В МЧС рассказали, что возгорание произошло возле мусорных контейнеров на площади 4 кв. м.

Источник «Известий» сообщил, что причиной пожара стал поджог мусора.

Около 120 человек из здания было эвакуировано. Пострадавших в результате ЧП нет.

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