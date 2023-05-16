Колумбиец осужден в Москве за распространение фейков о ВС РФ

Головинский суд Москвы во вторник, 16 мая, приговорил к 5 годам 2 месяцам колонии гражданина Колумбии Хиральдо Сарая Альберто Энрике, признав его виновным в распространении ложной информации о Российской армии, сообщил 16 мая корреспондент «Известий».

Уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме. Колумбиец признан виновным в совершении преступления по пункту «г» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ («Распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации при проведении специальной военной операции на территории Украины»).

Отбывать наказание иностранец будет в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Суд счел доказанным, что с 5 марта по 9 апреля 2022 года осужденный, действуя в составе группы, разместил в одном из торговых центров Москвы тайник с мобильными устройствами, с которых осуществлялась массовая рассылка лживых сообщений о ходе спецоперации. Приказ об этом Хиральдо получил из США.

Колумбиец, доказало следствие, связан с американской компанией Digital Humanity, которая действовала по заказу Агентства США по международному развитию, чью деятельность, в свою очередь, курирует американский госсекретарь.

Доказательствами по делу стали материалы, представленные Следственному комитету России сотрудниками ФСБ РФ.