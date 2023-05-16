«Газпром» прокомментировал взрыв на газопроводе в ХМАО

«Газпром» 16 мая прокомментировал взрыв на газопроводе в Ханты-Мансийском автономном округе, который произошел ранее в этот день. Компания подтвердила гибель одного человека.

«Сегодня в 12:30 мск в Белоярском районе Ханты-Мансийского автономного округа на выведенном в ремонт участке магистрального газопровода Ямбург – Елец-1 произошло воспламенение газа. По предварительным данным, <...> пять человек пострадали, им в срочном порядке была оказана медицинская помощь», — сказано в официальном сообщении.

«Газпром» сообщил об организованной в медицинское учреждение эвакуации людей.

«Причины происшествия установит специально созданная комиссия», — сказали в компании.

Инцидент произошел 16 мая примерно в 30 км от поселка Лыхма. Участок перекрыт, на месте работают пожарные и ремонтные службы.