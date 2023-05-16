В Тынде отремонтируют 43-летний мост через железную дорогу

В городе Тында Амурской области в июле начнут реконструкцию пешеходного моста, которому 43 года. Сооружение приведут в порядок к 50-летнему юбилею начала строительства БАМа.

Перед началом работ специалисты разработают проект модернизации и проведут изыскательные работы, отмечает Амурская служба новостей.

Обновленный пешеходный мост должен соответствовать всем современным требованиям. Так, его оборудуют вертикальными подъемниками, установят кнопки для вызова сотрудников вокзала. Запланировано применение тактильной навигации.

Также сооружение должны оснастить современными системами транспортной безопасности и динамической навигации.

На период ремонта мост закроют. Пассажиры смогут попасть на платформу по наземному пешеходному переходу с южной стороны вокзала. Откроют и запасные пути перехода, отмечает ИА PriamurMedia.

Окончание работа запланировано на июнь 2024 года.