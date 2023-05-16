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В Подмосковье продлили «желтый» уровень опасности из-за риска пожаров

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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«Желтый» уровень погодной опасности из-за возможных пожаров продлили в Московской области до четверга. Об этом Гидрометцентр России сообщает во вторник, 16 мая.

«Период предупреждения — до 12:00 18 мая. Местами высокая пожарная опасность четвертого класса», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Предыдущее предупреждение действовало до вечера 17 мая.

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Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал, что на этой неделе в Москве температура воздуха поднимется до уровня летнего периода, сообщает телеканал «360».

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