В Подмосковье продлили «желтый» уровень опасности из-за риска пожаров

«Желтый» уровень погодной опасности из-за возможных пожаров продлили в Московской области до четверга. Об этом Гидрометцентр России сообщает во вторник, 16 мая.

«Период предупреждения — до 12:00 18 мая. Местами высокая пожарная опасность четвертого класса», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Предыдущее предупреждение действовало до вечера 17 мая.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал, что на этой неделе в Москве температура воздуха поднимется до уровня летнего периода, сообщает телеканал «360».