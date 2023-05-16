Реклама
Прямой эфир
Общество
В Курганской области отменен введенный из-за пожаров режим ЧС
Мир
В Сербии заявили об обострении Приштиной обстановки в Косово
Авто
Ferrari не откажется от моделей с двигателями внутреннего сгорания
Мир
В ЕС сообщили о необычном росте товаропотока в соседние с РФ страны
Экономика
Спрос на потребительские кредиты в апреле в России вырос вдвое
Мир
ВОЗ предупредила о рисках применения ИИ в области здравоохранения
Мир
Баффет избавился от акций крупнейшего производителя полупроводников TSMC
Авто
Завод Fiat приостановил работу из-за забастовки
Общество
В Подмосковье продлили «желтый» уровень опасности из-за риска пожаров
Мир
«Азимут» планирует запустить рейсы в Грузию с 19 мая
Мир
Минторг США продлил на 180 дней ограничения для авиакомпании «Россия»
Мир
Почти 60% британцев не поддерживают премьер-министра страны Сунака
Мир
В Госдуме оценили реакцию ЕС на решение Грузии об авиасообщении с Россией
Сюжет:

Минторг США продлил на 180 дней ограничения для авиакомпании «Россия»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство торговли США продлило на 180 дней экспортные ограничения в отношении авиакомпании «Россия». Соответствующее постановление разместили 16 мая в американской электронной базе Федерального реестра.

«Запрос на продление может быть опротестован российской стороной, как это предусмотрено в разделе 766.24(d), путем подачи письменного представления помощнику министра торговли по экспортному контролю, которое должно быть получено не позднее, чем за семь дней до окончания срока действия запроса», — говорится в документе.

Постановление вступило в силу.

Полусанкции: США не смогут остановить индустрию микрочипов в Китае
Крупнейшие компании КНР расширяют свои производственные мощности

Официальный журнал Федерального правительства США 3 апреля опубликовал документ о продлении экспортных ограничений в отношении российских авиакомпаний Utair и Azur Air так же на 180 дней. Сообщается, что продление приказа нужно ради предотвращения неизбежного нарушения нормативных документов.

В апреле 2022 года американский минторг ввел экспортные санкции в отношении российских авиакомпаний «Аэрофлот», Utair и Azur Air. По документу их лишили прав участвовать в сделках, подпадавших под экспортное регулирование.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023