Минторг США продлил на 180 дней ограничения для авиакомпании «Россия»

Министерство торговли США продлило на 180 дней экспортные ограничения в отношении авиакомпании «Россия». Соответствующее постановление разместили 16 мая в американской электронной базе Федерального реестра.

«Запрос на продление может быть опротестован российской стороной, как это предусмотрено в разделе 766.24(d), путем подачи письменного представления помощнику министра торговли по экспортному контролю, которое должно быть получено не позднее, чем за семь дней до окончания срока действия запроса», — говорится в документе.

Постановление вступило в силу.

Официальный журнал Федерального правительства США 3 апреля опубликовал документ о продлении экспортных ограничений в отношении российских авиакомпаний Utair и Azur Air так же на 180 дней. Сообщается, что продление приказа нужно ради предотвращения неизбежного нарушения нормативных документов.

В апреле 2022 года американский минторг ввел экспортные санкции в отношении российских авиакомпаний «Аэрофлот», Utair и Azur Air. По документу их лишили прав участвовать в сделках, подпадавших под экспортное регулирование.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года.