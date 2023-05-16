Жителя Тольятти с ребенком избили за замечание автомобилисту

Группа молодых людей избила жителя Тольятти из-за замечания по поводу неправильной езды на автомобиле, сообщает пресс-служба главка МВД России по Самарской области.

Пострадавший 1975 года рождения написал заявление в дежурную часть по Автозаводскому району. По его словам, инцидент произошел 14 мая возле одного из домов на Московском проспекте.

Заявитель прогуливался со своим несовершеннолетним ребенком и сделал замечание водителю, который передвигался по дворовому проезду с грубым нарушением ПДД. В этот момент к автомобилю подошли знакомые водителя. Возник конфликт, в ходе которого заявителю нанесли телесные повреждения.

В настоящее время все участники потасовки установлены. Проводится проверка, все свидетели и обстоятельства произошедшего устанавливаются, отмечает НИА «Самара».

Ранее в мае сообщалось, что в Волгограде трое подростков избили сделавшего им замечание мужчину. Он прокомментировал их кражу в магазине.