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В РАН объяснили принцип работы РНК-вакцины против рака поджелудочной железы

Ученый Болков назвал правильным решением создание вакцины против рака поджелудочной железы
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Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
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Научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков во вторник, 15 мая, в беседе с «Известиями» оценил эффективность РНК-вакцины против рака поджелудочной железы.

Ранее издание Nature сообщило, что новая вакцина мРНК от этого вида рака показывает хорошие результаты. В эксперименте ученые использовали мРНК-вакцину против онкологии, которая была адаптирована к опухоли конкретного пациента для провоцирования иммунного ответа. Также ученые отметили, что вакцина была адаптирована к белкам с мутацией, что привело к отсутсвию рецидивов у 50% пациентов, страдающих от рака поджелудочной железы.

«Собственные иммунные клетки организма уже давно используются для борьбы с раком. Именно на этом основана CAR-T терапия. Это определенные иммунные клетки, которые программируют атаковать клетки опухоли. Здесь делают примерно то же самое, но с помощью вакцины. Это новая разработка, но идея довольно старая и она не лишена смысла», — отметил Болков.

По его словам, некоторые опухоли в организме человека могут терять все признаки ткани организма, поэтому делать индивидуальную вакцину — правильное решение, считает ученый.

«Будет ли вакцина эффективнее CAR-T терапии, пока сказать сложно. Чтобы ответить на этот вопрос нужны дальнейшие исследования. Сейчас это пока только первые шаги, но с них всегда все и начинается. Любой положительный результат — это движение вперед», — заключил Болков.

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13 марта главный онколог «СМ-Клиники», врач высшей категории, доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков назвал «Известиям» продукты, способствующие развитию рака кишечника. Так, по его словам, самым вредным продуктом с точки зрения канцерогенности и влияния на риск развития онкологических заболеваний является копченая колбаса.

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