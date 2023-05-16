Культовая программа «Очень караочен» возвращается на МУЗ-ТВ с новым ведущим

С 20 мая в эфир МУЗ-ТВ возвращается культовый телепроект, полюбившийся миллионам зрителей, «Очень караочен» с новым ведущим, популярным исполнителем — Артемом Качером. Он с драйвом прокатит знаменитостей в музыкальном караоке-автомобиле, где звёзды не только споют хиты вживую, какими их еще никто не слышал, но и поделятся эксклюзивными подробностями своей личной жизни.

Артем Качер: «Это было очень неожиданное предложение от МУЗ-ТВ, которое стало для меня абсолютно новым опытом. Моя основная деятельность — музыка, и так будет всегда. И шоу меня привлекло именно этим: синергией голосов и дуэтов артистов, которые, возможно, никогда бы не подумали спеть вместе. Я постарался привнести в новый сезон больше трушной атмосферы, чтобы у зрителей, действительно, складывалось впечатление, что два друга просто едут в машине и кайфуют от любимой музыки, шутят, разговаривают по душам, делятся новостями. Это крутой эксперимент, и честная история».

Новый сезон обещает быть не менее жарким, ведь в автомобиле может произойти всё что угодно, особенно, когда на пассажирском сидении — яркие представители российского шоу-бизнеса. Любимый караоке-формат, суперхиты на полную громкость, звездные откровения, скорость, драйв и непринуждённая атмосфера – вот главные составляющие проекта. Каждый телезритель сможет насладиться этой незабываемой поездкой, спеть во всю мощь со звездой и узнать о ней много нового.

Одними из первых в машине с Артёмом Качером прокатятся Seville (Artik&Asti), Юлианна Караулова, Amirchik, NYUSHA, Bittuev, Оксана Почепа (Акула). Они продемонстрируют свои вокальные способности, выбрав для исполнения как собственные песни, так и популярные хиты коллег по звёздному цеху. Кто из рэперов филигранно исполняет оперу? Какому артисту удаётся на ходу сочинять музыкальные композиции? И кто без ума от творчества Любови Успенской? Смотри — в новом сезоне шоу «Очень караочен».

Оксана Почепа (Акула): «Прекрасное дружеское общение, замечательный ведущий, сложилось ощущение, что мы знакомы с ним тысячу лет. В моменте я даже забыла, что нас снимает камера, было ощущение, что просто давно не виделись и общались на дружеской волне».

BITTUEV (Муха Биттуев): «Скажу честно, это была одна из моих самых необычных поездок. Вообще, петь в машине, как и в дУше, я люблю не меньше, чем на сцене. Уверен, что зрители МУЗа хотя бы раз видели кого-то из артистов поющими в пробке. Эта поездка не стала исключением, на нас обращали внимание люди. Они прислушивались и улыбались, классно было осознавать, что от процесса кайфуешь не только ты, но и случайно проходящие и проезжающие мимо люди. Не было ощущения, что идет съёмка, потому что в той машине создалась такая уютная и камерная атмосфера, что петь хотелось ещё и ещё»

МУЗ-ТВ приглашает зрителей совершить самую незабываемую поездку с любимыми исполнителями. Смотрите новый сезон «Очень караочен» с 20 мая по субботам в 15:00.