Власти Польши поспорили о будущем бывшего здания школы РФ

Польские чиновники не могут договориться о будущем здания, где располагалась школа посольства Российской Федерации, сообщило 16 мая агентство Pap.

По его данным, мэр Варшавы Рафал Тшасковский и воевода (глава администрации) столичного Мазовецкого воеводства Тобиаш Бохенский не решили вопрос о будущем здания на Келецкой улице, изъятого у российского посольства.

По словам Бохенского, здание может использоваться «для благородной культурной цели», но решение должно стать общим для мэра польской столицы и воеводы. Он подчеркнул, что политическая культура нуждается в обсуждениях, а не односторонних условий со стороны Тшасковского.

Как заявила пресс-секретарь главы Мазовецкого воеводства Дагмара Залевская, еще несколько дней назад в воеводскую администрацию поступило письмо из варшавской мэрии о планах на использование бывшей школы посольства РФ. Она подчеркнула, что документ не подписал Тшасковский и письмо «составлено некомпетентно».

Как отмечают варшавские медиа, мэр Варшавы намерен передать здание одному из столичных детских учреждений.

Днем ранее польский премьер Матеуш Моравецкий отметил, что Польша «продолжит работу» над изъятием новых зданий у российского посольства. Изъятие школы у посольства РФ он назвал «успешными действиями».

В начале мая сообщалось, что у польских властей нет претензий в отношении служебного комплекса посольства России в Варшаве. Однако в российском диппредставительстве подчеркнули, что Польша отказывается признавать собственностью Москвы жилой комплекс посольства в Варшаве на улице Бетховена.

Представители мэрии Варшавы 29 апреля в сопровождении полиции прибыли к зданию школы при посольстве РФ и ворвались туда после отказа впустить их. Силовики заблокировали ворота цепью с замком, чтобы не допустить вывоза имущества.

После этого в МИД России подчеркнули, что захват школы в Варшаве не останется без жесткой реакции Москвы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что захват школы при посольстве РФ в Варшаве является выходом за рамки нормального.

Посол РФ в Польше Сергей Андреев назвал весенним обострением захват властями Варшавы школы при посольстве. По словам дипломата, Москва некоторое время знала о намерении Варшавы отнять школу, однако не собиралась выполнять ее незаконные требования.