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Власти Польши поспорили о будущем бывшего здания школы РФ

Агентство PAP: в Польше не могу договориться о здании бывшей школы РФ
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Фото: REUTERS/Kuba Stezycki
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Польские чиновники не могут договориться о будущем здания, где располагалась школа посольства Российской Федерации, сообщило 16 мая агентство Pap.

По его данным, мэр Варшавы Рафал Тшасковский и воевода (глава администрации) столичного Мазовецкого воеводства Тобиаш Бохенский не решили вопрос о будущем здания на Келецкой улице, изъятого у российского посольства.

По словам Бохенского, здание может использоваться «для благородной культурной цели», но решение должно стать общим для мэра польской столицы и воеводы. Он подчеркнул, что политическая культура нуждается в обсуждениях, а не односторонних условий со стороны Тшасковского.

Как заявила пресс-секретарь главы Мазовецкого воеводства Дагмара Залевская, еще несколько дней назад в воеводскую администрацию поступило письмо из варшавской мэрии о планах на использование бывшей школы посольства РФ. Она подчеркнула, что документ не подписал Тшасковский и письмо «составлено некомпетентно».

Как отмечают варшавские медиа, мэр Варшавы намерен передать здание одному из столичных детских учреждений.

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Днем ранее польский премьер Матеуш Моравецкий отметил, что Польша «продолжит работу» над изъятием новых зданий у российского посольства. Изъятие школы у посольства РФ он назвал «успешными действиями».

В начале мая сообщалось, что у польских властей нет претензий в отношении служебного комплекса посольства России в Варшаве. Однако в российском диппредставительстве подчеркнули, что Польша отказывается признавать собственностью Москвы жилой комплекс посольства в Варшаве на улице Бетховена.

Представители мэрии Варшавы 29 апреля в сопровождении полиции прибыли к зданию школы при посольстве РФ и ворвались туда после отказа впустить их. Силовики заблокировали ворота цепью с замком, чтобы не допустить вывоза имущества.

После этого в МИД России подчеркнули, что захват школы в Варшаве не останется без жесткой реакции Москвы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что захват школы при посольстве РФ в Варшаве является выходом за рамки нормального.

Посол РФ в Польше Сергей Андреев назвал весенним обострением захват властями Варшавы школы при посольстве. По словам дипломата, Москва некоторое время знала о намерении Варшавы отнять школу, однако не собиралась выполнять ее незаконные требования.

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