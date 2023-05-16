Заморозки до –2 градусов спрогнозировали в Курганской области

Синоптики предупредили жителей Курганской области о заморозках. В ближайшие дни температура может опуститься до –2 градусов.

Согласно прогнозам, заморозки ожидаются в воздухе и на поверхности почвы 17 и 18 мая. Об этом сообщает ИА «Ура.ру». Дневная температура будет повышаться до +15... +20 градусов. Осадки в регионе не ожидаются.

До 18 мая на северо-западе Курганской области ожидается высокая пожарная опасность.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, похолодание в ближайшие дни также ожидается в Челябинской, Омской, Свердловской, Томской областях, Хакасии и Красноярском крае. Местами вероятны заморозки до –3 градусов.