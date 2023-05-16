С 18 по 21 мая в Сочи пройдет выставка недвижимости MALLPIC Sochi

С 18 по 21 мая в Сочи пройдет выставка коммерческой недвижимости MALLPIC Sochi. Мероприятие «импортозаместило» и MAPIC и MIPIM, которые проводятся на Лазурном побережье во Франции. Организатором выступает «Союз торговых центров: Россия, Беларусь, Казахстан».

В фокусе выставки торговая недвижимость, ТЦ и ритейл, а также девелопмент в жилом, офисном, индустриальном секторах и тема инвестиций. Мероприятие пройдет в Pullman Hotel на берегу моря.

Выставка будет включать деловую и конференц-программу 18 и 19 мая, они будут представлять собой три параллельных потока в разных залах по темам ретейла, торговых центров, жилья, бизнес центров и логистики.

Кроме того, в рамках мероприятия, 18 и 19 мая, пройдет две деловые игры. Они ббудут направлены на поиск решений проблем, которые стоят перед рынком или конкретными объектами.

А неофициальную часть MALLPIC входит обед в ресторане и коктейль-вечеринка, а также прогулка на яхте, регата, утренняя пробежка с тренером и доступ в фитнес клуб в отеле.