Реклама
Прямой эфир
Мир
«Азимут» планирует запустить рейсы в Грузию с 19 мая
Мир
Минторг США продлил на 180 дней ограничения для авиакомпании «Россия»
Мир
Почти 60% британцев не поддерживают премьер-министра страны Сунака
Мир
В Госдуме оценили реакцию ЕС на решение Грузии об авиасообщении с Россией
Мир
Россия стала крупнейшим экспортером нефти в Индию
Авто
Ford представила новый Tourneo Courier
Спорт
Украинский футболист Зозуля обвинил Шевченко в симпатии к России из-за Джоковича
Мир
Парламент Ливии проголосовал за отстранение главы кабмина в Сирте Фатхи Башаги
Мир
Связанный с Байденом центр получал миллионы долларов из Китая
Мир
Украина официально вступила в киберцентр при НАТО в Таллине
Мир
В минэнерго Украины сообщили о критически малом запасе топлива
Политика
В Совфеде заявили, что гибридная война Запада против РФ подразумевает грубые методы
Культура
Более 3 тыс. заявок поступило на конкурс «НАШЕСТВИЕ: молодые ветра»

В результате взрыва 15 мая в центре Луганска погибших нет

Глава минздрава ЛНР Пащенко: в результате взрыва в центре Луганска никто не погиб
0
Фото: РИА Новости
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Погибших в результате взрыва, который произошел 15 мая в центре Луганска, нет, сообщила глава минздрава Луганской Народной Республики Наталия Пащенко.

Она отметила, что госпитализированы восемь человек, четверо из них в тяжелом состоянии.

«Погибших <...> нет», — написала во вторник, 16 мая, Пащенко в Telegram-канале.

Подрывные технологии: как было организовано покушение на Захара Прилепина
Теракт могла готовить группа диверсантов численностью до десяти человек, полагают эксперты

15 мая в Луганске на улице Демехина в барбершопе сработало взрывное устройство. При этом изначально сотрудники правоохранительных органов сообщали, что один человек погиб.

В результате инцидента пострадал врио министра внутренних дел Луганской Народной Республики Игорь Корнет. Согласно последним данным, его состояние стабильное, он в искусственной коме.

Следователи возбудили уголовное дело по трем статьям УК РФ: 105 («Покушение на убийство»), 222.1 («Незаконный оборот взрывных устройств») и 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023