В результате взрыва 15 мая в центре Луганска погибших нет

Погибших в результате взрыва, который произошел 15 мая в центре Луганска, нет, сообщила глава минздрава Луганской Народной Республики Наталия Пащенко.

Она отметила, что госпитализированы восемь человек, четверо из них в тяжелом состоянии.

«Погибших <...> нет», — написала во вторник, 16 мая, Пащенко в Telegram-канале.

15 мая в Луганске на улице Демехина в барбершопе сработало взрывное устройство. При этом изначально сотрудники правоохранительных органов сообщали, что один человек погиб.

В результате инцидента пострадал врио министра внутренних дел Луганской Народной Республики Игорь Корнет. Согласно последним данным, его состояние стабильное, он в искусственной коме.

Следователи возбудили уголовное дело по трем статьям УК РФ: 105 («Покушение на убийство»), 222.1 («Незаконный оборот взрывных устройств») и 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).