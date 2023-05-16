Новый случай кори зарегистрировали в Челябинской области

Новый случай кори зарегистрировали в Карталинском районе Челябинской области. Об этом сообщает ИА «Ура.ру» со ссылкой на главврача районной больницы Ольгу Губчик.

Специалист отмечает необходимость проверки наличия прививки у сотрудников предприятий и жителей сельских поселений. Вакцинации подлежат граждане, у которых нет информации о прививке в санитарных книжках и амбулаторных картах. Жителям района, у которых есть иммунитет от кори, прививаться не обязательно.

Издание «Карталинская новь» пишет, что корь в муниципалитете не выявляли уже много лет.

По данным за 8 мая, в Челябинской области заражение корью подтвердили у 17 человек, еще у 16 пациентов подозревали инфекцию. После каждого выявленного случая устанавливается круг контактных лиц для проведения вакцинации.

В Башкортостане одну школу перевели на дистанционный формат обучения в связи с выявлением случая кори. Также карантин был введен в уфимской больнице №22.