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Совет по развитию Севера и Арктики создали в Красноярском крае

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Совет по развитию Севера и Арктики появился в Красноярском крае. В него вошли члены регионального правительства и главы северных муниципальных образований. Соответствующий указ подписал врио губернатора Михаил Котюков.

Цель создания совета — взаимодействие органов госвласти региона, органов местного самоуправления и организаций для реализации проектов по поддержке коренных малочисленных народов. Также он необходим для более успешного социально-экономического развития северных и арктических территорий края до 2035 года.

ИА KrasnoyarskMedia уточняет, что в состав Арктической зоны России на территории Красноярского края включены Норильск, Таймырский, Туруханский районы, населенные пункты Эвенкии. Население Арктической зоны превышает 237 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что регионы Арктической зоны России могут получить особые условия по новой льготной ипотечной программе. Жителям таких субъектов займы на жилье будут выдавать под 2% годовых.

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