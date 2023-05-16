Грузовой поезд насмерть сбил мужчину на железнодорожной станции в Карелии

В Лахденпохском районе Карелии грузовой поезд сбил мужчину, который шел вдоль путей. Пешеход погиб, сообщает управление на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Наезд произошел рано утром 16 мая на железнодорожной станции Яккима. Предварительно установлено, что мужчина находился в состоянии опьянения. На подаваемые машинистом сигналы он не отреагировал, экстренное торможение предотвратить наезд не помогло.

«В результате полученных травм 36-летний житель ближнего зарубежья погиб на месте», — говорится в сообщении ведомства.

Как уточняет ИА «Карелinform», правоохранительные органы организовали проверку по факту случившегося. Все обстоятельства устанавливаются.

12 мая сообщалось, что поезд насмерть сбил 21-летнюю девушку неподалеку от железнодорожной станции Туймазы в Башкирии.