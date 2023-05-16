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В Челябинске обрушилась крыша складского здания на площади 800 кв. м

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В Челябинске рухнуло 800 кв. м крыши складского помещения возле рынка «Потребительский». Об этом во вторник, 16 мая, сообщили в МЧС России по региону.

«Поступило сообщение об обрушении кровли складского здания по улице 2-й Потребительской, дому 28, корпусу 4. По прибытии установлено, что произошло частичное обрушение кровли на площади 800 кв. м в центре здания», — говорится в сообщении.

По информации местного интернет-СМИ «Агентство чрезвычайных новостей», внутри помещения находилось более 20 рабочих, но они смогли выбраться самостоятельно. В результате инцидента пострадали четыре человека, они госпитализированы, сказано в Telegram-канале агентства.

Ранее, 5 марта, в городе Фурманове Ивановской области под тяжестью снега частично обрушилась кровля магазина. Погиб человек.

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