Активную фазу ледохода наблюдают на двух участках реки Лены в Якутии

В Якутии на реке Лене активная фаза ледохода наблюдается на двух участках, на территории Ленского и Олекминского районов. Нижнюю кромку первого ледохода можно увидеть у села Мача Олекминского района. Верхняя кромка находится в 30 км выше города Ленска. Протяженность ледохода — 227 км. За сутки он прошел 176 км.

Нижняя кромка второго ледохода находится у села Саныяхтах Олекминского района. Верхняя — у села Солянка Олекминского района. Протяженность этого ледохода — 195 км. За сутки он продвинулся на 155 км, рассказала ИА SakhaNews представитель пресс-службы ГУ МЧС по Якутии Зинаида Дьяконова.

В свою очередь, и.о. начальника Якутского УГМС Николай Аргунов сообщил ИА YakutiaMedia, что Ленская волна ледохода находится на территории Ленского района, выше села Нюя. Уровень воды в реке в черте города Ленска поднялся до 15 см, наблюдаются густые скопления льда на берегах, а также интенсивный спад уровня воды.

Аргунов не исключил поднятия уровня воды до отметок, близким к опасным, у села Нюя. Сейчас уровень воды достиг 1038 см, а опасная отметка для этого населенного пункта — 1,3 тыс. см.

В районе Якутска вскрытие Лены ожидают 17-18 мая. Не исключено подтопление пригородов столицы Якутии.