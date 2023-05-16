В Нижнем Новгороде откроют 15 пляжей и пять зон отдыха

Летом 2023 года в Нижнем Новгороде планируют открыть 15 муниципальных пляжей, а также пять зон отдыха. На территориях у воды проводится уборка.

Готовность к купальному сезону обсудили депутаты комиссии городской думы по экологии. Перед летом пляжи очищают от мусора, на территории завозят чистый песок. Кроме того, на пляжах устанавливают информационные аншлаги и устанавливают контейнеры для сбора мусора. Специалисты проводят лабораторный анализ качества воды и почвы.

В Автозаводском районе откроют три пляжа и две зоны отдыха. В частности, новая зона отдыха появится на озере Пермяковском. В Канавинском районе откроют шесть пляжей, в Ленинском районе — два пляжа и зону отдыха. В Сормовском районе отдыхающих примут четыре пляжа, В Нижегородском и Приокском районах — по одному пляжу. В Советском районе откроется пляж и зона отдыха. Полный перечень пляжей приводит ИА «НьюсНН».

В Рязани купальный сезон планируют открыть 1 июня. На участках, которые не предназначены для купания, установят таблички «Купание запрещено».