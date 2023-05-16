Двухлетняя девочка выпала из окна в Сыктывкаре

Двухлетний ребенок выпал из окна второго этажа дома в Сыктывкаре, сообщает СК России по Республике Коми во вторник,16 мая.

Инцидент произошел днем ранее на улице Морозова. По информации следователей, девочка 2020 года рождения, опираясь на москитную сетку, выпала из окна. Она получила травмы и была госпитализирована, пишет ИА «Комиинформ».

По данному факту организована доследственная проверка. Правоохранители выяснят причины и обстоятельства произошедшего и дадут им правовую оценку. По результатам будет принято процессуальное решение, отмечает ИА FlashNord.

Похожий инцидент произошел в тот же день в Москве. Двухлетний ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на девятом этаже жилого дома на улице Рокотова.