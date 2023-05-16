Потепление до +27 градусов спрогнозировали в Ставропольском крае

Синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха на этой неделе в Ставропольском крае. Осадки в регионе не ожидаются.

СОгласно прогнозам, 17 мая температура воздуха составит до +24 градусов, в Ставрополе — до +21 градуса. Об этом пишет NewsTracker. 18 мая максимальная температура воздуха составит +27 градусов.

Согласно долгосрочным прогнозам, в июне в Ставропольском крае ожидается переменчивая погода. Синоптики ожидают 12 ясных дней и 17 дней с длительными осадками. До конца месяца температура может подниматься до +26 градусов.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Температура воздуха достигнет +18…+23 градусов.