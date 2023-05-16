Один человек погиб в ДТП на трассе в Удмуртии

Два легковых автомобиля столкнулись на дороге Бураново — Киясово в Удмуртии. Один человек получил смертельные травмы.

Авария произошла днем 16 мая. По предварительной версии, водитель автомобиля «Лада Гранта» 1987 года рождения уснул за рулем и допустил выезд на встречную полосу. В результате транспортное средство столкнулось с машиной Daewoo Nexia.

В результате столкновения водитель иномарки 1947 года рождения погиб. Его пассажирка госпитализирована. Об этом пишет ИА «Сусанин».

Водитель «Лады» пояснил, что возвращался с ночной смены. По факту ДТП проводится проверка.

В Липецкой области легковой автомобиль Opel столкнулся с грузовиком «МАЗ». По данным ГИБДД, водитель иномарки не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Автомобилист и его пассажир скончались на месте.