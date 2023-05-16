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Минобороны: ВС России уничтожили ударом ракеты «Кинжал» американский ЗРК Patriot в Киеве

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Вооруженные силы (ВС) России уничтожили ударом гиперзвуковой ракеты «Кинжал» американский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot в Киеве. Об этом во вторник, 16 мая, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Высокоточным ударом гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» в городе Киев поражен зенитный ракетный комплекс Patriot производства США», — заявил Конашенков.

ВС РФ наряду с этим нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ), складам боеприпасов, вооружения и западной военной техники, отмечается в сводке ведомства.

Говоря об уничтоженной технике, генерал-лейтенант подчеркнул, что в Донбассе были ликвидированы два военных украинских самолета — Су-24 и Су-25.

Достать «Кинжалы»: в ответ на брянский теракт нанесен ракетный удар
Для уничтожения особо важных объектов применялось гиперзвуковое оружие

В Сети также появились кадры ночного уничтожения американского ЗРК Patriot. На них демонстрируется, как система совершает около 30 пусков за минуту, поражая цель.

На сегодняшний день Patriot является самой современной системой противоракетной обороны средней дальности, которая есть в распоряжении у Запада, однако на данный момент ее еще не использовали против гиперзвуковых российских ракет «Кинжал». Первый зенитно-ракетный комплекс для нужд украинской армии был передан Киеву в марте.

Кроме того, в Минобороны в этот день сообщили, что российская авиация ударом по путепроводу помешала переброске подразделений ВСУ в Артемовск (украинское название — Бахмут). В общей сложности российская авиация совершила девять самолетовылетов в этом районе.

Спецоперация по защите населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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