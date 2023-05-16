Украинские боевики обстреляли элеватор в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по территории элеватора в Бердянском районе Запорожской области, начался пожар. Об этом 16 мая сообщили в оперативных службах региона.

«Около 13:00 мск террористический киевский режим совершил ракетный удар по селу Берестовому Бердянского района», — отмечается в сообщении.

Ракета попала в элеватор и склады. Взрывной волной в домах, расположенных поблизости, выбило стекла.

Информация о пострадавших не приводится.

Также во вторник ВСУ обстреляли здание Зайцевской поселковой администрации в Никитовском районе Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Утром 16 мая боевики выпустили по городу семь снарядов калибра 152 мм.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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