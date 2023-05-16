Реклама
Прямой эфир
Культура
Более 3 тыс. заявок поступило на конкурс «НАШЕСТВИЕ: молодые ветра»
Экономика
Американист назвал ударом для всего мира возможный дефолт в США
Мир
Глава комитета бундестага по обороне выступила против поставок Киеву истребителей
Общество
Эдуарда Сагалаева похоронили на Троекуровском кладбище
Мир
Президент ЮАР заявил о согласии Путина и Зеленского принять мирную миссию Африки
Политика
В Госдуме отреагировали на блокировку Венгрией новой помощи Украине
Общество
Икону «Троица» Рублева выставят 4 июня в храме Христа Спасителя
Мир
ЕС выразил недовольство возобновлением авиасообщения Грузии и России
Общество
В Рособрнадзоре усомнились в серьезных изменениях формата ЕГЭ в ближайшие 10 лет
Общество
В ИТПМ СО РАН не знают, из-за какой публикации арестовали Звегинцева
Мир
Политолог Дудаков допустил назначение женщины на пост генсека НАТО
Авто
В России после 1 сентября может возникнуть дефицит такси
Политика
В ГД предрекли интенсивное ухудшение экономической ситуации в Евросоюзе

Эксперт объяснил ослабление рубля

Эксперт Поддубский: равновесный курс находится в диапазоне 78–80 рублей за доллар
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В сравнении с началом 2023 года наблюдающийся в настоящее время курс рубля находится на приемлемом уровне, считает управляющий активами «МКБ Инвестиции» Михаил Поддубский. Об этом он рассказал «Известиям» 16 мая и объяснил, что повлияло на ослабление рубля в этом месяце.

«С начала года профицит счета текущих операций в РФ заметно снизился. По данным Центробанка РФ, за январь–апрель приток валюты в страну по текущему счету составил $22,6 млрд. Относительно невысокий приток валюты по текущему счету делает курс рубля более восприимчивым к локальным движениям по финансовому счету, что приводит к большей волатильности валютного курса», — сказал он.

По оценке аналитиков «МКБ Инвестиции», при сегодняшней цене нефти и текущем уровне ключевых макропоказателей равновесный курс находится в диапазоне 78–80 рублей за доллар.

«В первую очередь за счет движения капитала по финансовому счету в краткосрочной перспективе курс может достаточно сильно колебаться вокруг этого диапазона. В апреле мы увидели локальное увеличение положительного сальдо текущего счета. Сохранение этой тенденции при нормализации доли продаж валюты экспортерами может способствовать в моменте чуть более крепкому курсу рубля», — отметил Поддубский.

Говоря о влиянии валютного курса на бюджет, он уточнил, что в сравнении с началом года текущий курс рубля находится на приемлемом уровне.

«Мы ожидаем, что в ближайшие пару месяцев объем нефтегазовых доходов может превысить базовый уровень, заложенный в бюджете, соответственно, в рамках бюджетного правила произойдет переход от продажи к покупке валюты», — сказал эксперт, уточнив, что во втором полугодии ожидается умеренное сокращение показателя дефицита федерального бюджета.

По осени посчитали: рублю прописали укрепление к сентябрю до 77 за доллар
Что сыграет в пользу нацвалюты и в чем в таких условиях лучше держать деньги

Согласно данным сайта Мосбиржи, к 15:03 мск доллар достиг 80,1 рубля. Накануне во время закрытия торгов доллар находился на уровне 79,1 рубля.

11 мая финансист Алексей Васильев предположил, что в этом месяце нацвалюта по отношению к доллару будет колебаться в диапазоне 82–77 рублей, к евро — в пределах 90–84 рублей и к юаню — 11–11,8 рублей.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023