Эксперт объяснил ослабление рубля

В сравнении с началом 2023 года наблюдающийся в настоящее время курс рубля находится на приемлемом уровне, считает управляющий активами «МКБ Инвестиции» Михаил Поддубский. Об этом он рассказал «Известиям» 16 мая и объяснил, что повлияло на ослабление рубля в этом месяце.

«С начала года профицит счета текущих операций в РФ заметно снизился. По данным Центробанка РФ, за январь–апрель приток валюты в страну по текущему счету составил $22,6 млрд. Относительно невысокий приток валюты по текущему счету делает курс рубля более восприимчивым к локальным движениям по финансовому счету, что приводит к большей волатильности валютного курса», — сказал он.

По оценке аналитиков «МКБ Инвестиции», при сегодняшней цене нефти и текущем уровне ключевых макропоказателей равновесный курс находится в диапазоне 78–80 рублей за доллар.

«В первую очередь за счет движения капитала по финансовому счету в краткосрочной перспективе курс может достаточно сильно колебаться вокруг этого диапазона. В апреле мы увидели локальное увеличение положительного сальдо текущего счета. Сохранение этой тенденции при нормализации доли продаж валюты экспортерами может способствовать в моменте чуть более крепкому курсу рубля», — отметил Поддубский.

Говоря о влиянии валютного курса на бюджет, он уточнил, что в сравнении с началом года текущий курс рубля находится на приемлемом уровне.

«Мы ожидаем, что в ближайшие пару месяцев объем нефтегазовых доходов может превысить базовый уровень, заложенный в бюджете, соответственно, в рамках бюджетного правила произойдет переход от продажи к покупке валюты», — сказал эксперт, уточнив, что во втором полугодии ожидается умеренное сокращение показателя дефицита федерального бюджета.

Согласно данным сайта Мосбиржи, к 15:03 мск доллар достиг 80,1 рубля. Накануне во время закрытия торгов доллар находился на уровне 79,1 рубля.

11 мая финансист Алексей Васильев предположил, что в этом месяце нацвалюта по отношению к доллару будет колебаться в диапазоне 82–77 рублей, к евро — в пределах 90–84 рублей и к юаню — 11–11,8 рублей.